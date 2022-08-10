الحكومة تبحث مع الأجهزة التنفيذية استكمال المشاريع المتوقفة بالجنوب

عُقد بديوان رئاسة الوزراء اجتماع موسع ضم كل من نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح ورئيس ديوان المحاسبة ووزير المواصلات ومدراء أجهزة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وتنفيذ مشروعات المواصلات وتنمية وتطوير المراكز الإدارية ومصلحة الطرق والجسور، بالإضافة لرئيسي مصلحتي المطارات والطيران المدني.

وبحث الاجتماع مشروعات البنية التحتية المستهدف تنفيذها في الجنوب ومعوقات إنجازها وتأخر تنفيذها مع الجهات المختصة وتدهور الوضع الأمني بالمنطقة، واتفق المجتمعون على أن تتولى الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة تطبيق الأسس والمعايير في اختيار بعض المشروعات التي من الممكن إدراجها في الربع الأخير من ميزانية العام الجاري .