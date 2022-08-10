عودة الإنتاج في مصنعي “الأمونيا” و”اليوريا” بالشركة الليبية للأسمدة

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عودة الإنتاج في مصنعين بالشركة الليبية للأسمدة بعد توقف دام أكثر من 70 يوما.

وفي بيان مقتضب قالت المؤسسة أن العاملون بالشركة نجحوا في إعادة الإنتاج بمصنعي الأمونيا الثاني واليوريا الثاني مساء أمس الثلاثاء.

ولفتت المؤسسة إلى أن الشركة ستشرع بالبدء في عمليات تشغيل مصنع الأمونيا الأول خلال الأيام القليلة المقبلة.

يشار إلى أن الشركة الليبية للأسمدة هو الاسم الجديد للشركة الليبية – النرويجية للأسمدة، وذلك بعد استحواذ المؤسسة في يناير العام 2021، على حصة شركة “يارا” النرويجية في الشركة البالغة 50%.