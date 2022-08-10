“الحويج” يؤكد على متابعة تنفيذ قرار حظر مادة برومات البوتاسيوم واتخاذ الإجراءات اللازمة

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع عدداًً من أصحاب المطاحن ، بحضور مدير إدارة التجارة الداخلية ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بالوزارة ونقيب الخبازين , و مركز الجودة للمواصفات القياسية, وذلك لمتابعة تنفيذ قرار رقم 258 لسنة 2021 , بشأن حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم ومنع استخدامها أو التعامل بها , مشيراً إلى ضرورة إعادة أخذ عينات من الدقيق لإجراء التحاليل والتأكد من خلوها من برومات البوتاسيوم لضمان سلامة سير العملية الإنتاجية بمطاحن الدقيق والمخابز بعد تداول صفحات التواصل الاجتماعي حيال استخدام بعض المطاحن لهذه المادة , والتي نفى صحتها الحضور باعتبار أن المصدر الذي أكد على استخدامهم لها مصدراً غير معتمد من الدولة .

وبدوره أكد “الحويج” على الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي وأعضاء الحرس البلدي والجمارك لمتابعة تنفيذ قرار حظر مادة برومات البوتاسيوم واتخاذ الإجراءات اللازمة .

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