النهر الصناعي يؤجل تأهيل المضخات بمنظومة القرضابية السدادة

قال مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي، إن إعادة تأهيل المضخات بمحطات الضخ بمنظومة القرضابية السدادة التي من المزمع تنفيذها من قبل شركة KSB الألمانية، اوجلت حتى نهاية العام الجاري 2022.

وأضاف الساعدي لتطبيق بكم الاخباري، أن التأجيل جاء بسبب عدم وجود ميزانية للدعم اللوجيستي للفرق الفنية وفرق الحراسة التي من المفترض أن تبدأ أعمالها قبل مباشرة الشركة الألمانية تأهيل المضخات .

وكان المشروع قد أعلن فبراير الماضي عن التعاقد مع شركة KSB لتأهيل المضخات في منظومات النهر الصناعي.