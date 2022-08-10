الحويج يوجه بأجراء تحليل للدقيق

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، استمرار قرار حظر استيراد مادة “برومات البوتاسيوم”.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من أصحاب المطاحن، بحضور مدير إدارة التجارة الداخلية، ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بالوزارة، ونقيب الخبازين، ومركز الجودة للمواصفات القياسية، لمتابعة تنفيذ قرار رقم 258 لسنة 2021 الخاص بالحظر.

وبحسب بيان الوزارة وجه الحويج بإعادة أخذ عينات من الدقيق لتحليلها، والتأكد من خلوها من “برومات البوتاسيوم”؛ لضمان سلامة العملية الإنتاجية بمطاحن الدقيق والمخابز، بعد ما جرى تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حيال استخدام بعض المطاحن لهذه المادة، حيث نفى الحضور استخدامها، مؤكدين أن المصدر الذي أثار هذا الأمر غير معتمد من الدولة.

والاثنين الماضي أمر النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق في المعلومات المتداولة بشأن استعمال “برومات البوتاسيوم” بنسب غير آمنة في صناعة الخبز والمعجنات عموما.

من جانبه كان قد نفى مركز الرقابة على الأغذية وجود المادة في الدقيق أو الخبز، في حين أشار المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية إلى وجود أبحاث وتحاليل تظهر وجودها بنسب مرتفعة عن الحد المسموح به.