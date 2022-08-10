الاقتصاد تؤكد على استمرارية قرار حظر مادة برومات البوتاسيوم

عقد وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج إجتماعًا بالعاصمة طرابلس ضم عدداً من أصحاب المطاحن بحضور مدير إدارة التجارة الداخلية و مدير إدارة التفتيش و حماية المستهلك بالوزارة ونقيب الخبازين، و مركز الجودة للمواصفات القياسية، و ذلك لمتابعة تنفيذ قرار رقم 258 لسنة 2021 , بشأن حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم و منع استخدامها أو التعامل بها.

وأكد الحويج على ضرورة إعادة أخذ عينات من الدقيق لإجراء التحاليل، و التأكد من خلوها من برومات البوتاسيوم، لضمان سلامة سير العملية الإنتاجية بمطاحن الدقيق و المخابز بعد تداول صفحات التواصل الاجتماعي حيال إستخدام بعض المطاحن لهذه المادة.

وشدد الحويج على الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي و أعضاء الحرس البلدي والجمارك متابعة تنفيذ قرار حظر مادة برومات البوتاسيوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.