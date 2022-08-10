اقتصاد

الاقتصاد تؤكد على استمرارية قرار حظر مادة برومات البوتاسيوم

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

عقد وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج إجتماعًا بالعاصمة طرابلس ضم عدداً من أصحاب المطاحن  بحضور مدير إدارة التجارة الداخلية و مدير إدارة التفتيش و حماية المستهلك بالوزارة  ونقيب الخبازين، و مركز الجودة للمواصفات القياسية، و ذلك  لمتابعة تنفيذ قرار رقم 258 لسنة 2021 , بشأن حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم و منع استخدامها أو التعامل بها.

وأكد الحويج على ضرورة إعادة أخذ عينات من الدقيق لإجراء التحاليل، و التأكد من خلوها من برومات البوتاسيوم، لضمان سلامة سير العملية الإنتاجية بمطاحن الدقيق و المخابز بعد تداول صفحات التواصل الاجتماعي حيال إستخدام بعض المطاحن لهذه المادة.

وشدد الحويج على الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي و أعضاء الحرس البلدي والجمارك  متابعة تنفيذ قرار حظر مادة برومات البوتاسيوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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