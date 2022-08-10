“الميجنة” يؤكد قيام الشركة الليبية للأسمدة بتشغيل مصنعي الأمونيا الثاني واليوريا الثاني بقدرة إنتاجية في حدود 80% لكل مصنع

أكد عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود الميجنة” على أن الشركة الليبية للأسمدة قامت بتشغيل مصنعي الأمونيا الثاني واليوريا الثاني بقدرة إنتاجية في حدود 80% لكل مصنع، وبلغ الإنتاج اليومي من مادة اليوريا في حدود 1400 طن ومن مادة الأمونيا حوالي 800 طن يوميًا، ومن المتوقع خلال الأيام القادمة البدء في تشغيل مصنع الأمونيا الأول.

حيث يأتي هذا التشغيل بعد التوقف لفترة طويلة بسبب القوة القاهرة على الموانئ النفطية، وذلك في إطار جهود مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في عودة المنتجات البتروكيماوية خاصة مادة اليوريا لأهميتها في مجال الزراعة خاصة وأن موسم الحرث على الأبواب لتحقيق مستهدفات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

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