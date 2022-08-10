تراجع معدل البطالة في تركيا إلى 10.3% خلال شهر يونيو الماضي

تراجع معدل البطالة في تركيا إلى 10.3% في شهر يونيو الماضي من مستوى معدل بلغ 10.6% في مايو، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي .

وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة التركي انخفض 0.3% في يونيو مقارنة بنفس الشهر العام الماضي ،وبلغ عدد العاطلين عن العمل في يونيو 3.5 مليون شخص،

وتعاني تركيا حالياً من ارتفاع كبير في التضخم السنوي الذي سجل 79.6% خلال يوليو.

وفي مارس الماضي مدت تركيا حظر تسريح الموظفين لمدة شهرين اعتبارا من 17 مارس بموجب قرار رئاسي.