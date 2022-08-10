اقتصاد

الاتحاد الوطني والإصلاح البيئي يجهزان لحملة تفتيشية على مراكز التجميل

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

كشف رئيس لجنة الأزمة والطوارئ بالاتحاد الوطني لعمال ليبيا خالد فضل عن الاستعداد لإطلاق حملة تفتيشية على مراكز التجميل .

وقال فضل لتطبيق بكم الاخباري الحملة التي ستنطلق سبتمبر القادم بالتعاون مع مكاتب الاصحاح البيئي المعنية بالتفتيش عن مؤهلات العاملين بالمراكز التجملية في كامل المدن الليبية، وذلك بعد استقبال شكاوي من المواطنين حول الأخطاء التجميلية.

وأوضح بأن التخصصات المسموح بها للعمل في مجال التجميل تقتصر على خريجي كليات الطب البشري، وخريجي طب الأسنان شرط إجتيازهم تدريبات معينة.

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