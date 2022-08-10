الحويج يشدد على استمرارية قرار حظر مادة برومات البوتاسيوم

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شدد وزير الاقتصاد و التجارة محمد الحويج على متابعة تنفيذ قرار حظر مادة برومات البوتاسيوم و اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ودعا الحويج خلال اجتماع ضم عدداً من أصحاب المطاحن إلى إعادة أخذ عينات من الدقيق لإجراء التحاليل والتأكد من خلوها من برومات البوتاسيوم.

وأوضح الوزير في الاجتماع بحضور مدير إدارة التجارة الداخلية و مدير إدارة التفتيش و حماية المستهلك بالوزارة ونقيب الخبازين أن هذه الإجراءات لضمان سلامة سير العملية الإنتاجية بمطاحن الدقيق و المخابز.

كان وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، أكد استمرار حظر استيراد مادة “برومات البوتاسيوم”، ورمزها في النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع “9021ـ 29ـ28″، والمدرجة فيه كمركب كيميائي.

ونشرت الوزارة القرار رقم (258) لسنة 2021م، اليوم الجمعة، عقب تقرير وجهه وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية، عمران القيب، تقريرا إلى رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، بشأن إظهار تحليلات مختبرات الوزارة استخدام المخابز والمطاحن لمادة مسرطنة.

ونصت المادة الثانية من القرار على حظر استخدام مادة “برومات البوتاسيوم” من أصحاب المخابز ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكل أشكالها وتصنيفاتها في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات، إضافة إلى حظر أصحاب المطاحن من إضافتها في إنتاج مادة الدقيق، ومنع تسويق المادة أو التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال.

ووجه القرار في مادته الثالثة الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي وأعضاء الحرس البلدي بضبط المخالفين لأحكام القرار وسحب تراخيصهم، ومصادرة المادة وإحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم طبقا للتشريعات النافذة.