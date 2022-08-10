“العابد” يبحث سبل تسوية أوضاع الموظفين بوزارتي الثقافة والسياحة

اجتمع وزير العمل والتاهيل وزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اليوم الأربعاء مع كل من وزيرة التقافه والتنمية المعرفية “مبروكة التوغي” ووزير السياحة والصناعات التقليدية “عبدالسلام اللاهي” بديوان وزارة الخدمة المدنية .

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة سبل التعاون لتخفيف المعانة والصعوبات التي تواجه المواطنين تنفيدًا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية وتوصيات اجتماعات مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تسوية الأوضاع الوظيفية للموظفين وتسهيل وحلحلت الصعوبات والعراقيل التي تعيق استكمال اجراءات الموظفين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية