“الحويج” يتابع ضبط آلية توزيع الوقود بمناطق الجنوب

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اجتماعًا ، مع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء “رجب قطوسة” وبحضور رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة ومدير إدارة العمليات بشركة البريقة لتسويق النفط ونقيب الخبازين.

تناول الاجتماع متابعة إجراءات تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 407 لسنة 2021م بشأن ضبط آلية توزيع الوقود وخاصة بمناطق الجنوب، كما اقترح الحضور إنشاء محطات وقود ومركبات خاصة بنقل الوقود تابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، مشدداًً على ضرورة أن تكون المركبات الخاصة بنقل الوقود مزودة بجهاز تتبع ( جي – بي – اس ) و بعداد يبين كمية الليترات المحمولة بالشاحنة و إلزام أصحاب محطات توزيع الوقود بالعناوين البريدية الإلكترونية، إلى جانب عملية استيراد إسطوانات الغاز

وفي ختام الاجتماع أكد “الحويج” على ضرورة مطابقتها للمواصفات المعتمدة من قبل شركة البريقة لتسويق النفط، كذلك إمكانية تخصيص محطات خاصة لتزويد المخابز بالوقود في الجنوب.

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