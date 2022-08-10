الخطوط الأفريقية تعتزم زيادة عدد رحلاتها الداخلية والخارجية

طرابلس 10 أغسطس 2022 (وال)- ناقشت شركة الخطوط الجوية الأفريقية؛ زيادة عدد رحلاتها إلى سبها، لتصبح رحلتين أسبوعيًّا “معيتيقة – سبها”، لتذليل مشاق السفر على مواطني الجنوب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع لسنة 2022 م لمجلس إدارة شركة الخطوط الأفريقية الذي عُقد الثلاثاء.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة إعادة تشغيل خط “معيتيقة – بنغازي” بواقع رحلتين أسبوعيًّا.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم زيادة رحلات “معيتيقة – القاهرة”، ليصبح الإجمالي (5) رحلات أسبوعيًّا اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري. (وال)

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