الحويج يؤكد على أهمية توزيع الفرص الاستثمارية شاملة لكافة مناطق ليبيا

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الأربعاء اجتماعاً ، مع رئيس الهيئة العام لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة “جمال اللموشي” وبحضور المدير العام للهيئة بمقر ديوان الوزارة.

تناول الاجتماع مناقشة سير العمل للمشروع الوطني لخارطة الاستثمار الليبية، حيث أكد “الحويج” على أهمية توزيع الفرص الاستثمارية شاملة لكافة مناطق ليبيا وفق الموارد الطبيعية بكل منطقة بما يحقق التنوع الاقتصادي .

وفي ختام الاجتماع استعرض “اللموشي” الأعمال المنجزة ضمن الخارطة، مؤكداًً بأن إعداد الخارطة كان بالتنسيق المباشر مع البلديات وتوزيع الفرص الاستثمارية على مستوى ليبيا ومنها الخدمي – الصناعي – التجاري – التعليمي – الصحي – بما يدعم وزارة الاقتصاد والتجارة في تحقيق التنوع الاقتصادي وتفعيل قطاع الاستثمار .

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