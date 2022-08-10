المنفي يبحث الإشكاليات والعراقيل التي تواجه قطاع النفط

طرابلس 10 أغسطس 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأربعاء، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون.

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، خطة العمل والملاحظات والتوصيات المقدمة من وزارة النفط والغاز، والوقوف على أهم الإشكاليات والعراقيل التي تواجه قطاع النفط بصفة عامة.

وأثنى المنفي خلال الاجتماع على دور العاملين بقطاع النفط وجهودهم في العمل على زيادة معدلات الإنتاج، رغم ما يواجهونه من صعوبات، مباركًا عودة إنتاج النفط إلى معدلات ما قبل الإقفال بما يتجاوز 1.200.000 برميل يوميًا. (وال) ف م/ ر ت

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