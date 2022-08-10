“المنفي” يبحث الإشكاليات والعراقيل التي تواجه قطاع النفط بصفة عامة

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوحدة الوطنية “محمد المنفي” اليوم الأربعاء، مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” .

تم خلال هذا الاجتماع مناقشة خطة العمل والملاحظات والتوصيات المقدمة من وزارة النفط والغاز، والوقوف على أهم الإشكاليات والعراقيل التي تواجه قطاع النفط بصفة عامة.

وفي ختام الاجتماع أثنى “المنفي” على دور العاملين بقطاع النفط وجهودهم في العمل على زيادة معدلات الإنتاج، رغم ما يواجهونه من صعوبات، مباركاً عودة إنتاج النفط إلى معدلات ما قبل الإقفال، بما يتجاوز 1.200.000 برميل يومياً.

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