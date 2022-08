اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج”اليوم الإربعاء لمتابعة إجراءات تنفيذ قرار بشأن ضبط آلية توزيع الوقود وخاصة بمناطق الجنوب ,مع رئيس جهاز الحرس البلدي “رجب قطوسة” و رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة “جمال اللموشي”ومدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة “مصطفي بن قدارة”ومدير إدارة العمليات بشركة البريقة “إبراهيم أبو بريدعة”و نقيب الخبازين “محمود العريبي” .

وأكد “الحويج”ضرورة مطابقتها للمواصفات المعتمدة من قبل شركة البريقة لتسويق النفط كذلك إمكانية تخصيص محطات خاصة لتزويدالمخابز بالوقود في الجنوب, مشدداًً علي أن تكون المركبات الخاصة بنقل الوقود مزودة بجهاز تتبع ( جي – بي – اس ) و بعداد يبين كميةالليترات المحمولة بالشاحنة و إلزام أصحاب محطات توزيع الوقود بالعناوين البريدية الإلكترونية .

The post “الحويج” يتابع إجراءات تنفيذ قرار بشأن ضبط آلية توزيع الوقود وخاصة بمناطق الجنوب appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا