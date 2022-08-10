“الكيلاني” تترأس الاجتماع الرابع للجنة الدعم الفني والاستشاري لمشروع منحة الزوجة والأولاد

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” الاجتماع الرابع مع لجنة الدعم الفني والاستشاري لمشروع منحة الزوجة والأولاد بمقر مصلحة الأحوال المدنية بطرابلس بحضور أعضاء اللجنة .

حيث تحدث مدير عام المشروع عن مستجدات بطاقة إيفاء لمنحة الزوجة والبنات حيث ذكر أنه تم شحن كافة البطاقات الصادرة وأن الوزارة في سعي حثيث لتطوير المشروع كما أعطى لمحة على تطبيقات ومنصات مشروع المنحة .

وبدورها استعرضت “الكيلاني” رؤية الوزارة لسياسة الرقمنة التي تنتهجها من خلال التطبيقات الإلكترونية المنجزة في إطار التحول الرقمي للوزارة وذلك بالاستعانة بالعناصر الليبية من خريجي الجامعات ودعم الفروع لتقديم الخدمات للمواطنين في إطار مشروع المنحة وتوزيع منصة استعلام على فروع الشؤون الاجتماعية بالكامل لتقريب الخدمة للمواطن بما بتوافق مع مبدأ التنمية المكانية الذي تتبناه وزارة الشؤون الاجتماعية .

تم كذلك التأكيد على الإسراع في إحالة الدفعة الجاهزة من بطاقة ايفاء للزوجة والبنات فوق سن 18 ومتابعتها من قبل مدير عام المشروع والاسراع في تجهيز واستكمال التطبيقات والخدمات الألكترونية.

ومن المعلوم أنه وبموجب القانون رقم 27 لسنة 2013م في مادته السادسة قد كلف وزارة الشؤون الاجتماعية بصرف المنحة المقررة لمستحقيها من خلال قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية ، بعد صرف الرقم الوطني الموحد وفق السجلات المدنية المقيدين بها .

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