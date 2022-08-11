الشؤون الاجتماعية تتابع مستجدات منحة الزوجة والبنات فوق 18

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني إجتماعًا مع لجنة الدعم الفني والاستشاري لمشروع منحة الزوجة والأولاد بمقر مصلحة الأحوال المدنية بطرابلس.

حيث أكد مدير عام المشروع عن مستجدات بطاقة إيفاء لمنحة الزوجة والبنات، على شحن كافة البطاقات الصادرة ،وأن الوزارة في سعي حثيث لتطوير المشروع كما أعطى لمحة على تطبيقات ومنصات مشروع المنحة.

واستعرضت الكيلاني رؤية الوزارة لسياسة الرقمنة التي تنتهجها من خلال التطبيقات الإلكترونية المنجزة في إطار التحول الرقمي للوزارة، وذلك بالاستعانة بالعناصر الليبية من خريجي الجامعات ودعم الفروع لتقديم الخدمات للمواطنين في إطار مشروع المنحة وتوزيع منصة إستعلام على فروع الشؤون الاجتماعية بالكامل لتقريب الخدمة للمواطن .

كما تم التأكيد على الإسراع في إحالة الدفعة الجاهزة من بطاقة ايفاء للزوجة والبنات فوق سن 18 ومتابعتها من قبل مدير عام المشروع والإسراع في تجهيز وإستكمال التطبيقات والخدمات الإلكترونية.