انخفاض للدولار وارتفاع لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 11 اغسطس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 11 اغسطس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8491 دينار، مسجلاً انخفاضا نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9936 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9208 دينار، والدولار الكندي 3.7973 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2704 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2897 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3202 دينار، والدينار التونسي 1.5483 دينار، والدرهم المغربي 0.4738 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 11 اغسطس 2022: