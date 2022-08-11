الاقتصاد تناقش آلية إعداد مشروع خارطة الإستثمار الليبية

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، إجتماعًا مع رئيس الهيئة العام لتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة جمال النويصري بالعاصمة طرابلس، لمتابعة سير العمل المشروع الوطني لخارطة الإستثمار الليبية.

وأكد الحويج على أهمية توزيع الفرص الاستثمارية شاملة لكافة مناطق ليبيا وفق الموارد الطبيعية بكل منطقة بما يحقق التنوع الاقتصادي.

كما تم استعراض الأعمال المنجزة ضمن الخارطة بالتنسيق المباشر مع البلديات وتوزيع الفرص الاستثمارية على مستوى ليبيا ومنها الخدمي، الصناعي، التجاري، التعليمي، الصحي.