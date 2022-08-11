خاص.. “الواعر” أكثر من سبع الآف باحث عن العمل بالبلدية في ظل عدم وجود آليه لتوظيفهم .. تابع التفاصيل

صرح مدير مكتب العمل ببلدية سرت “عيسى الواعر” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: أن عدد الباحثين بالعمل المسجلين بالمكتب بلغ أكثر من 7000 باحث من مختلف التخصصات الأكاديمية دون وجود أي آليه لتوظيفهم سوى في القطاع العام أو الخاص.

وأضاف “الواعر” أن المكتب يعاني من بعض العراقيل التي تعيق تقديم الخدمات والمتمثلة في ضعف الإمكانيات المالية للمكتب.

وأشار “الواعر” إلى أن مكتب سرت يعمل على تقديم الخدمات لكافة الموظفين والمتمثلة في إصدار إفادات عدم العمل وتسوية الازدواجية الوظيفية وتسجيل الإقامات للعمالة الوافدة وتسجيل الباحثين عن العمل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية