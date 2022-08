بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، خطة العمل والملاحظات والتوصيات المقدمة من وزارة النفط والغاز.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي؛ حيث تم الوقوف على أهم الإشكاليات والعراقيل التي تواجه قطاع النفط بصفة عامة.

ووفق المجلس الرئاسي فقد أثنى المنفي خلال الاجتماع على دور العاملين بقطاع النفط وجهودهم في العمل على زيادة معدلات الإنتاج، رغم ما يواجهونه من صعوبات.

كما بارك رئيس المجلس الرئاسيّ عودة إنتاج النفط إلى معدلات ما قبل الإقفال، بما يتجاوز 1.200.000 برميل يومياً، بحسب المكتب الإعلامي للرئاسي.

المصدر: المجلس الرئاسي

The post “المنفي” يبحث مع “عون” خطة العمل بوزارة النفط ويثني على ارتفاع معدلات الإنتاج appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار