الاقتصاد تتابع مع البريقة تخصيص محطات خاصة لتزويد المخابز بالوقود في مناطق الجنوب

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع مراقبى الاقتصاد والتجارة بمناطق تجرهي وغات الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة الجنوبية ومستوى الخدمات وسُبل معالجتها.

وأكد الحويج على ضرورة تعزيز دور حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وحصر الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات، مشدداًً على متابعة الأنشطة التجارية الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي وتنظيم السوق المحلي، لضمان إنسياب السلع ، بالإضافة لحصر المشروعات متناهية الصغر بهدف تنظيمها.

مشيراً إلى أن الوزارة تتابع مع شركة البريقة لتسويق النفط إمكانية تخصيص محطات خاصة لتزويد المخابز بالوقود في الجنوب.