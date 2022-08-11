“الكيلاني” تبحث مستجدات إصدار وتوزيع البطاقات المصرفية “إيفاء”

اجتمع وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” مع مدير عام مصرف الجمهورية لبحث مستجدات إصدار وتوزيع البطاقات المصرفية “إيفاء” الخاصة بمنحة الزوجات والبنات مافوق 18 سنة ، والتي باشرت الوزارة بالتعاون مع المصرف في توزيعها وشحنها للمستفيدات.

وشددت الوزيرة على ضرورة الأخذ بالاعتبار عدم توفر آلات الصرف الآلي في بعض المناطق النائية وبعض قرى ومدن الجنوب.

كما أكد مدير عام المصرف على حرص مصرف الجمهورية على الإيفاء بالتزاماته فيما يتعلق بحسن سير العمل ببطاقة “ايفاء”، سواءً من حيث الالتزام بسرعة اصدارها وشحنها وتوزيعها من جهة، وتوفير ما يلزم من أجهزة الصراف الآلي في مختلف المناطق الليبية بحيث تسمح للمستفيدات من سحب مستحقاتهن في اطار المساحة الجغرافية القريبة من سكناهن، ودون الحاجة للتنقل إلى مسافات بعيدة.

وبناءً على توصيات وزيرة الشؤون الاجتماعية تم زيادة أجهزة الصراف الآلي عبر مختلف المناطق، منها 5 في المناطق الجنوبية، و5 في المناطق الشرقية، و5 في المناطق الغربية ،كما تم زيادة عدد نقاط البيع في مناطق الجنوب، والمناطق الريفية. الأمر الذي سيضمن وصول هذه المنحة لمستحقيها .

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