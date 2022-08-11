الدولار الجمركي يحمل المواطن عِبْء ارتفاع الأسعار

قال مدير إدارة الشؤون الفنية بمصلحة الجمارك سالم البصير، إن تذبذب سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي يتطلب من وزارة المالية تخفيض سعر الدولار الجمركي المقدر 2.12 دينار .

وأضاف البصير لتطبيق بكم الاخباري، أن الدولار الجمركي يتحرك مع تغير سعر الصرف، ووفق عوامل العرض والطلب، معتبراً أن تخفيض سعره من شأنه تخفيض أسعار السلع والبضائع الموردة في السوق المحلي .

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن بأن إيرادات الضرائب حتي 30 يوليو الماضي قد بلغت 34 مليون دينار