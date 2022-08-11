وصول 475 حاوية و32700 ألف طن من القمح الصب لميناء الخمس البحري

وصلت إلى ميناء الخمس البحري السَفينة ALEXANDER MAER التَابِعة للوكِيل الرُواد للِملاحة، وعلى متنها 116حاوية لبضائع مختلفة،وكذلك دخْول السفينة المُسماة RAINR_D التابعة للوكيل أمواج ليبيا للملاحة، وتراكِيها على الرصيف 15، وعلى متنها 132حاوية لسلع متنوعة.

وبحسب إدارة الميناء فإنه من المتوقع اليوم الخميس، أن يتم دخول السفينة MSC AZURITE.F التابعة للوكيل الملاحي لشركة مديترينيان لمنطقة المخطاف وعلى متنها 227 حاوية، بالإضافة لدخول السفينة MONTARA التابعة لشركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 32 ألف و700 طن من القمح الصب.