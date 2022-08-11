“الدبيبة” يؤكد على اللامركزية خلال اجتماعه مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية

اجتمع رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الخميس 11 أغسطس مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية بحضور وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” ووكيلي وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية “محمد الدرسي” وشؤون البلديات “مصطفى التركي”.

و أكد “الدرسي” خلال هذا الاجتماع على ضرورة العمل جميعاً على تفعيل الإدارة المحلية ودعم البلديات في معالجة مشاكلها وتقديم الخدمات للمواطنين ودعم اللامركزية.

كما أكد “الدبيبة” خلال الاجتماع بأن البلديات تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة بإعتمادها على تواصل مباشر مع المواطنين وأن الحل السليم في ليبيا هو تفعيل اللامركزية وهذا ما نعمل عليه من خلال نقل الاختصاصات.

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