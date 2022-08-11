تراجع أسعار الذهب بنسبة 0.3 % إلى 1786.79 دولار للأوقية

راجعت أسعار الذهب اليوم الخميس من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، إذ أشارت تعليقات مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة على الرغم من دلائل على تراجع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم، ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % إلى 1786.79 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1802.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 20.53 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1% إلى 951 دولار، واستقر البلاديوم عند 2240.64 دولار.