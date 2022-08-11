بنغازي| جولات تفتيشية لسحب عينات من مادة الدقيق والخبز المتداولة في الأسواق

بنغازي 11 أغسطس 2022 (وال)- شرع جهاز الحرس البلدي بنغازي اليوم الخميس، في سحب عينات الدقيق بالتنسيق مع مركز الرقابة على الأغذية، وسيتم إجراء التحاليل اللازمة بكلية الصحة العامة في جامعة بنغازي، ومركز الرقابة على الأغدية بنغازي.

وقال مدير مكتب الإعلام بالجهاز ملازم أول محمد العبيدي – لوكالة الأنباء الليبية – إن هذه الخطوة تهدف إلى التأكيد من صحة النتائج وأنه سيتم إحالة العينات إلى المعامل المتخصصة بدولة ألمانيا، وذلك بتعليمات السيد المحامي العام؛ بشأن الأخبار المتداولة عن وجود مادة برومات البوتاسيوم في الدقيق.

وأضاف العبيدي أن جهاز الحرس البلدي بنغازي بكافة أقسامه من مراكز ووحداته في المدينة تشارك رفقة فريق والإصحاح البيئي، في جولات تفتيشية لسحب عينات من مادة الدقيق والخبز المتداولة في الأسواق المحلية؛ مثل سوق البدرية “المصرية”، وأماكن مختلفة بإشراف السيد وكيل نيابة النظام العام أحمد قطراني، ومدير جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي عميد فرج العقوري، وفريق تابع للرقابة على الأغذية والأدوية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة السيد رئيس نيابة النظام العام، ومدير فرع بنغازي لجهاز الحرس البلدي، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، تولت سحب العينات مادة الدقيق من كافة مطاحن المتواجدة بالمدينة، وسحب عينات من رغيف الخبز من كافة مخابز المدينة، وإحالتها للفحص وللتحليل لتأكد من وجود برومات البوتاسيوم.

وأكد العبيدي أن جهاز الحرس البلدي بنغازي؛ على استعداد تام لبذل جهودًا كبيرًا على مدار 24 ساعة وبشكل يومي، لحماية صحة المواطن وقوته اليومي، وكذلك على استعداد للتعاون مع كافة الجهات التي تهدف إلى حماية المستهلك. (وال) ف و/ ر ت

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