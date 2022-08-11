تشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا التابعين لشركة الأسمدة الليبية بقدرة إنتاجية 2200 طن يومياً

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تشغيل مصنعي الأمونيا الثاني واليوريا الثاني التابعين للشركة الليبية للأسمدة LIFECO بقدرة إنتاجية في حدود 80% لكل مصنع.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن الإنتاج اليومي من مادة اليوريا في حدود 1400 طن ومن مادة الأمونيا حوالي 800 طن يومياً، حيث أنه من المتوقع خلال الأيام القادمة البدء في تشغيل مصنع الأمونيا الأول.

ويأتي هذا التشغيل بعد التوقف لفترة طويلة، بسبب القوة القاهرة على الموانئ النفطية، وذلك لأهمية مادة اليوريا في مجال الزراعة.