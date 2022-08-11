وكيل وزارة الحكم المحلي يتابع سير المشروعات التنموية بالمنطقة الشرقية

اجتمع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية “محمد صالح الدرسي” اليوم الخميس 11 أغسطس 2022 رفقة منسق عام مشروعات عودة الحياة “رجب الدالي”، مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية (الوفاق – عمر المختار – وردامة – مدور الزيتون – المرج – بئر الأشهب – القيقب – طبرق – مرادة – الأبرق – جردس العبيد – شحات – ساحل الجبل – امساعد – الأبيار)، وذلك للوقوف على نسب إنجاز المشروعات التنموية في نطاق بلديات المنطقة الشرقية.

كما ناقش الإجتماع الخطوات المتعلقة بتنمية المشروعات وتذليل كافة الصعوبات والإشكاليات والعراقيل التي تحول دون نجاح تنفيذها،وصولاً إلى لتفعيل تنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع بما يمكن البلديات من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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