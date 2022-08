أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن وصول إنتاج النفط إلى أكثر من مليون و200 ألف برميل يوميًا، وهو معدل لم تصله المؤسسة منذ أزمة الإغلاقات.

وأضحت المؤسسة في بيان لها أنّ رئيسها فرحات بن قدارة أكّد أنّ معدلات الإنتاج تجاوزت بقليل ما يفوق مليون و200 ألف برميل يومياً وأنّ زيادة مستويات الإنتاج هو هدف مجلس إدارة المؤسسة منذ استلام مهام عملها.

وذكر بن قدارة أنّه ستكون هناك على المدى المتوسط خطة عمل تمتد من 3 إلى 5 سنوات للمشاريع بحيث تقدم كل شركة مشروعاتها لزيادة معدلات الإنتاج إلى 2 مليون برميل يومياً.

وكشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أنّ القدرات الحالية تسمح من حيث المكامن والاحتياطي للوصول إلى المعدلات المطلوبة، وفقا لتعبيره.

The post لأول مرة منذ أزمة الإغلاقات.. انتاج النفط يتجاوز مليون و200 ألف برميل يوميا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا