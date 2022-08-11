“الغاوي” يبحث إمكانية مشاركة القطاع الخاص في مشروع تصميم وتنفيذ 799 وحده سكنية في منطقة جنزور

اجتمع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “ابوبكر الغاوي “، اليوم الخميس مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، والشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص (PPP ) .

حيث تم خلال الاجتماع بحث إمكانية مشاركة القطاع الخاص في مشروع تصميم وتنفيذ 799 وحده سكنية في منطقة جنزور والذي يشرف على تنفيذه جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ، وبحث سبل إقامة ونقل هذه المشاريع في كافة المناطق الأخرى .

وقد تم استعراض نسب إنجاز المشروع والمراحل التي تم التوقف عندها وكذلك الالتزامات المالية المترتبة على المشروع واستعراض خرائط وتصاميم المشروع ، ومناقشة آلية الشراكة بين الوزارة والشركة الليبية لإدارة المشاريع المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) .

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