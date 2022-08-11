اقتصاد

“الغاوي” يبحث إمكانية مشاركة القطاع الخاص في مشروع تصميم وتنفيذ 799 وحده سكنية في منطقة جنزور

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “ابوبكر الغاوي “، اليوم الخميس مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، والشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص (PPP ) .

حيث تم خلال الاجتماع بحث إمكانية مشاركة القطاع الخاص في مشروع تصميم وتنفيذ 799 وحده سكنية في منطقة جنزور والذي يشرف على تنفيذه جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ، وبحث سبل إقامة ونقل هذه المشاريع في كافة المناطق الأخرى .

وقد تم استعراض نسب إنجاز المشروع والمراحل التي تم التوقف عندها وكذلك الالتزامات المالية المترتبة على المشروع واستعراض خرائط وتصاميم المشروع ، ومناقشة آلية الشراكة بين الوزارة والشركة الليبية لإدارة المشاريع المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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