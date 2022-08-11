خاص ..12 مليون دينار تصل للمصرف التجاري الوطني فرع بني وليد

صرح مصدر مسؤول بقسم الحسابات الجارية بالمصرف التجاري الوطني فرع بن وليد لصحيفة صدى الاقتصادية بوصول سيولة نقدية اليوم الخميس 11 أغسطس ، تُقدّر بـ12 مليون دينار أرسلها مصرف ليبيا المركزي طرابلس لتعزيز وتغطية الطلب على النقد لمرتبات شهر يوليو.

وأوضح المصدر أن عملية التوزيع تبدأ يوم الأحد، تزامنًا مع إدراج مرتبات شهر يونيو ، بسقف سحب 2000 دينار وبعدد 9 صرافين ، وذلك لتخفيف الازدحام وتسهيل كافة الإجراءات للمواطنين.

وأضاف المصدر أن المصرف التجاري أحد أكبر المصارف ببني وليد، ويوجد به أكثر من 25 ألف حساب جار ، وذلك ضمن 5 مصارف تجارية تعمل في بني وليد.

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