وزير الحكم المحلي يبحث مع عمداء المنطقة الشرقية تفعيل الاختصاصات المحلية

طرابلس 11 أغسطس 2022 (وال)- تمحور لقاء وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية، على بحث تفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن نقل الاختصاصات المحلية، وإيجاد حلول للعراقيل التي منعت البلديات من نجاحها في تمكين اختصاصاتها.

وتم خلال اللقاء استعراض المشاكل المالية لعمداء وأعضاء المجالس البلدية ومخاتير المحلات، والباب الثاني من ميزانية البلديات، ومناقشة تخصيص رئيس مجلس الوزراء (2) مليار و ( 500 ) مليون لتنمية المشروعات، إلى جانب العديد من الموضوعات والإشكاليات ذات العلاقة.

وأكد المشاركون في اللقاء؛ على أهمية وضرورة الدور التنموي للبلديات الذي يمكنها من أداء دورها في خدمة مجتمعاتها، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في كافة ربوع الوطن، والعمل المستمر لإنجاح مبادرة رئيس حكومة الوحدة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

وحضر اللقاء عمداء بلديات كلا من: طبرق- الأبيار – بئر الأشهب – أمساعد – وردامة – شحات – جردس العبيد – ساحل الجبل – مرادة – عمر المختار – المرج – سوسة – القيقب – توكرة – الوفاق – الأبرق – مدور الزيتون. (وال)

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