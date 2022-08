«أوبك» تكشف وضع سوق النفط خلال عامي 2022-2023

خفضت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، توقعاتها لمعدل نمو الطلب العالمي على النفط للعامين 2022 و2023، ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه سوق الطاقة لضغوطات جراء مخاوف من حدوث ركود اقتصادي ما سيؤثر على الطلب.

وبحسب ما نقلت وكالة أنباء “نوفوستي” عن تقرير المنظمة لشهر أغسطس الجاري، فقد خفضت “أوبك” توقعاتها لمعدل نمو الطلب العالمي على الذهب الأسود في 2022 بمقدار 300 ألف برميل إلى 3.1 مليون برميل يوميا، وللعام 2023 لا تزال “أوبك” تتوقع نمو الطلب بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا.

وجاء في التقرير: “بالنسبة للعام 2022، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بواقع 3.1 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 0.3 مليون برميل يوميا عن تقديرات الشهر الماضي، وذلك بعد مع مراعاة بعض التعديلات الإقليمية، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​الطلب الإجمالي على النفط هذا العام 100.03 مليون برميل يوميا”.

ومن المتوقع أن تكون الزيادة المستمرة في استهلاك النفط هذا العام مدفوعة بالطلب المتزايد على الوقود الصناعي والنقل، مدعوما بانتعاش النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن أكبر زيادة ستقدمها أمريكا الشمالية والجنوبية، وخاصة الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالعام القادم 2023، جاء في التقرير: “ظلت التوقعات لعام 2023 كما هي في التقرير السابق 2.7 مليون برميل يوميا. ويعني ذلك أن الطلب العالمي على النفط في عام 2023 سيكون 102.72 مليون برميل يوميا”.

