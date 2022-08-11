النائب العام يأمر بحبس مدير مستشفى السكري والغدد الصمّاء وعدد من العاملين به بتهمة الاختلاس والكسب غير المشروع

تولَّى وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، مباشرة إجراءات التحقيق إزاء واقعات الاستيلاء على المال العام؛ وإلحاق الضرر به وبالمصلحة العامة؛ والإهمال في حفظه وصيانته؛ والتآمر مع آخرين لتسهيل حصولهم على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات.

وأصدر المحقق أمره بالحبس الاحتياطي لكل من: مدير عام المستشفى ومساعده؛ ورؤساء أقسام: الصيدلة؛ والمعدات الطبية؛ والقائم بمهام المراقب المالي في المستشفى.

وذلك لتعمُّدهم ممارسة أعمال ترتَّب عنها إلحاق ضرر جسيم بالمال العام والمصلحة العامة؛ نتيجة التخلِّي، لفائدة جهات يمارسون فيها أعمال أخرى بمقابل، عن كمية كبيرة من أصناف الأدوية المخصَّصة لمرضى المستشفى؛ وإحجامهم، مع علمهم، عن إبلاغ جهات إنفاذ القانون بواقعات الاختلاس والاستيلاء على الأدوية والمعدات؛ والكسب غير المشروع.

كما أمر المحقق بحبس القائم على أعمال قسم المختبرات لامتناعه عن أداء الوظيفة المسندة إليه تحكما؛ وبحبس رئيس قسم العلاج الطبيعي؛ وعدد من العاملين في قسميْ الصيدلة ومخازن المعدات الطبية المنسوب إليهم اختلاسهم أدوية ومعدات طبية.

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