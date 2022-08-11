الدبيبة يُصدر تعليماته لوزير المالية بموافاته بالإجراءات المتخذة من قبل القطاعات بشأن المطابقة لتنفيذ جدول المرتبات الموحد

طرابلس 11 أغسطس 2022 (وال)- أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تعليماته لوزير المالية بموافاته بالإجراءات المتخذة من قبل القطاعات بشأن المطابقة، لتنفيذ جدول المرتبات الموحد المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (540) لسنة 2022 م، وبيان الوزارات والجهات التي قامت بأعمال المطابقة.

جاء ذلك في الخطاب الذي وجهه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة إلى وزير المالية وفقًا لما نشرته إدارة الإعلام والاتصال بالحكومة عبر صفحتها بموقع فيسبوك. (وال)

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