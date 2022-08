توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط

توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع أكثر مما كان متوقعا هذا العام، متأثرا بموجات الحر، وارتفاع أسعار الغاز.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الدولية للطاقة قولها في تقرير شهري، إن أسعار النفط تراجعت بمقدار 30 دولارا للبرميل بعدما بلغت الذروة في يونيو، بسبب زيادة الإمدادات و”تصاعد المخاوف إزاء الآفاق الاقتصادية المتدهورة”، وفي تلك الأثناء ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة مما دفع بعض الدول إلى التحول إلى استخدام النفط، حسبما أوردت الوكالة.

وجاء في تقرير الوكالة أنه “مع تعرض العديد من المناطق لموجات حر شديدة، تؤكد أحدث البيانات زيادة استخدام النفط في توليد الطاقة، خاصة في أوروبا والشرق الأوسط ولكن أيضا في جميع أنحاء آسيا”.

وقالت الوكالة التي تقدم المشورة للدول المتقدمة بشأن سياسة الطاقة إن “التحول في استخدام الوقود يحدث أيضا في الصناعة الأوروبية بما فيها التكرير”.

ونتيجة لذلك رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب بمقدار 380 ألف برميل يوميًا.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب الآن بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا وصولا إلى إجمالي 99.7 مليون برميل يوميا في 2022.

وأشارت الوكالة إلى أن الطلب سيصل إلى 101.8 مليون برميل يوميا في عام 2023 متجاوزا مستويات ما قبل كوفيد.

ونوهت وكالة الطاقة الدولية إلى أن إمدادات النفط الأوروبية يعززها “الطلب الاستثنائي” على توليد الحرارة والطاقة وفي الصناعة.

ويأتي التقرير فيما دخلت خطة الاتحاد الأوروبي لخفض استهلاك الغاز في جميع الدول الأعضاء الـ27 بنسبة 15 بالمئة حيز التنفيذ الثلاثاء.

وأوضحت الوكالة أن موجات الحر وبداية ما قد يكون ارتفاعا كبيرا في التحول من الغاز إلى النفط بموجب إرشادات الاتحاد الأوروبي الجديدة ردا على حالة الغموض المحيطة بإمدادات الغاز من روسيا، تزيد من استخدام الفيول والديزل.

