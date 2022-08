“أبوجناح “يتابع دراسة التسعيرة الطبية الموحدة مع اتحاد المصحات الليبي

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ” رمضان أبوجناح ” اليوم الخميس لمتابعة دراسة التسعيرة الطبية الموحدة بالمصحات الخاصة مع اتحادالمصحات الليبي.

وأكد”أبوجناح” حرص الوزارة وحكومة الوحدة الوطنية على تقديم كامل الدعم اللازم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ,وأعطى تعليماتهبإيقاف القرار إلى حين تشكيل لجنة لإعادة دراسة التسعيرة الموحدة للخدمات الطبية بالمصحات الخاصة بناءا على المقترح المقدم من اتحادالمصحات الليبي إلى جانب تفعيل التأمين الطبي بقطاع الصحة .

