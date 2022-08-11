الحويج يلتقي وكيلة وزارة السياحة لمناقشة دعم المشاريع التنموية بالقطاع

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الخميس 11 أغسطس مع وكيل وزارة السياحة لشؤون السياحة “حنان الحاسي”.

وذلك لبحث أوجه التعاون في التنمية الاقتصادية ووضع آلية لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجال السياحة والصناعات التقليدية.

وأكّد “الحويج” على أهمية دور وزارة السياحة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وأن وزارتهُ تعمل من خلال الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة على استكمال خارطة الاستثمار الليبية وتوزيع الفرص الاستثمارية السياحية بالتنسيق مع وزارتي السياحة والحكم المحلي ضمن الخارطة.

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