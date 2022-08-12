“شكشك” يناقش مع فريق إدارة برنامج إدارة المال العام في ليبيا الأعمال المنجزة حسب اتفاقية التعاون المبرمة مع الديوان

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، ووكيل الديوان علاء المسلاتي، اليوم الخميس، اجتماعًا مع أعضاء فريق إدارة برنامج إدارة المال العام في ليبيا الممول من الوكاله الأمريكية للتنمية، للوقوف على الأعمال المنجزة حسب اتفاقية التعاون المبرمة مع ديوان المحاسبة الليبي.

واستعرض خبير تطوير الموارد البشرية بالفريق، تطوير أنظمة وسياسات الموارد البشرية، وثوابت بناء التنظيم الهيكلي للديوان، منوهاً إلى أهمية تحديد الأولويات الرقابية، وضرورة محاكاة هيكل الدولة، والانسجام مع توجيهات منظمة الإنتوساي، والمعيار الدولي لإعلان ليما، بالإضافة إلى التوافق مع متطلبات ومعايير الحوكمة الرشيدة، مشيرا إلى أن ترشيق الهيكل التنظيمي يعزز كفاءة الديوان في تحمله لمسؤولياته.

من جانبه أوضح شكشك مسؤوليات الديوان تجاه الرقابة المالية على إيرادات ومصروفات وأموال الدولة المنقولة والثابتة، والتأكد من حُسن استعمالها والمُحافظـة عليها من خلال الرقابة المالية ورقابة الالتزام ورقابة الأداء، مؤكدا أنه لا بد لأي تنظيم من مراعاة وضوح خطوط السلطة، وحدود المسؤولية وتعزيز صلاحيات التنظيم الرسمي، في حين شدد وكيل الديوان على أهمية الأخذ بعين الاعتبار للثقافة السائدة وتوجهات الديوان نحو مؤسسة الأداء.

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