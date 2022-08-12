البريقة: نطمئن المواطنين أن الوقود متوفر وعمليات التوزيع تسير بشكل اعتيادي

قالت شركة البريقة لتسويق النفط في بيانٍ لها أنّها تطمئن المواطنين الكرام بأنّ الوقود متوفر مع استمرار تنفيذ كل الطلبيات لصالح كافة شركات التوزيع، يأتي ذلك بعد ملاحظتها لبوادر ازدحام على محطات الوقود.

كما قالت بأنّ مستودعات الشركة تعمل بشكل إعتيادي، والأرصدة التشغيلية بمختلف مستودعات الشركة تشهد سعات تخزينية مطمئنة، خاصةً أنّ الأستلامات و بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط من واردات المصافي والنواقل النفطية على كامل الساحل الليبي تسير وفق العمليات المجدولة.

كما ناشدت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنيين التحلي بروح المسئولية و عدم خلق أزمة ترهق كاهل المواطن البسيط بالاصطفاف بالمحطات و دونما أي مبرر.

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