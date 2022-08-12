اسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 12 اغسطس 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 12 اغسطس 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 11 اغسطس 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.0950 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.975 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.1050 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.10 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.1425 دينار

اليورو – طرابلس = 5.23 دينار

اليورو – بنغازي = 5.24 دينار

الجنية الإسترليني 6.15 دينار

الليرة التركية 0.3 دينار

الدينار التونسي 1.68 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب217.00 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب253.16 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب289.33 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2025 دينار

كسر الفضة 2.6 دينار

دولار بشيك المصدق: – 5.23 دينار “التجارة والتنمية” – 5.2350 “مصرف الوحدة” – 5.12 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

نسبة السحب للبطاقات الدولار = 2.35 ~2.50 ٪ .