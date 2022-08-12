شركة الكهرباء تؤكد وصول الإنتاج إلى 5900 ميجاوات ونقص ساعات طرح الأحمال

قال المتحدث الرسمي للشركة العامة للكهرباء وئام التائب، إن الإنتاج الحالي وصل إلى 5900 ميجاوات، دون دخول الوحدات بالمشاريع الاستعجالية، بينما بلغ قيمة الإستهلاك الحالي 8100ميغا وات، مضيفا أن العجز الحالي بلغ 2200 ميغا وات.

وأوضح التائب خلال إجاز صحفي للشركة، أنه إذا سارت الأمور كما هي مخطط لها ،لن تكون هناك ساعات طرح الأحمال، بعد الإنتهاء من مشروع خط الفجيج اوباري لنقل الطاقة الكهربائية، وكذلك ربط خط محطتي جنوب وغرب طرابلس، بالإضافة لدخول الوحدات المستعجلة في كلا من غرب طرابلس ومصراتة وطبرق الاستعالجية ،بمجموع قدرة إنتاجية 2000 ميغاواط مع نهاية شهر سبتمبر القادم.