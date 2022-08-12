“المركزي” يُحذر من الرسائل المُتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تُوهم بالتسجيل للحصول على مبالغ مالية

حذر مصرف ليبيا المركزي “طرابلس” المواطنين، من رسائل مُتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت المُختلفة، حيث توهم بالتسجيل للحصول على مبالغ ماليه، وذلك بهدف خداع المواطنين وإختراق أجهزتهم أو السرقة المالية أو سرقة البيانات أو الإبتزاز الإلكتروني.

وأكد المصرف حرصه على عدم وقوع المواطنين ضحايا لِمُحاولات خداع وإحتيال إلكترونية، تم رصدها من قبل المصرف.

هذا ويدعُ “المركزي” إلى عدم التجاوب مع مثل هذه المُحاولات أو تداولها، منوهاً أن المنشورات التي تمثله هي المنشورة عبر صفحاته الرسمية المَُّوثّقة عبر منصات التواصل الاجتماعي .

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