رئيس حكومة الوحدة يطالب المالية بموافاته باجراءات المطابقة لتنفيذ جدول المرتبات الموحد

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وزير المالية بموافاته بالإجراءات المتخذة من قبل القطاعات بشأن المطابقة لتنفيذ جدول المرتبات الموحد.

ودعا الدبيبة في كتاب موجه لجميع الوزراء ورؤساء ومديري الهيئات والأجهزة والمؤسسات والمصالح إلى التواصل مع وزارة المالية بالخصوص

يشار إلى أن المالية قامت بتنفيذ الزيادة المقررة لصالح وزارتي الداخلية والتعليم العالي والتقني بعد استيفائهم إجراءات المطابقة، بينما لايزال العمل جارى لمطابقة بيانات العاملين بوزارة الصحة .