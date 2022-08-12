“مؤسسة النفط” توضح مقّصد بن قدارة فيما يتعلق بمصفاة رأس لانوف خلال اجتماع متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة

أوضحت المؤسسة الوطنية بشأن تصريحات رئيس مجلس الإدارة فيما يتعلق بمصفاة رأس لانوف خلال اجتماع متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة، حيث أكدت بأن حديث رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة خلال الاجتماع تم تحريفه وأن المقصود هو سرعة تشغيل المصفاة تفاديا لتأكلها وهذا منطق علمي يأتي في إطار الحرص على المصلحة العامة ، حيث أن المصفاة متوقفة منذ سنوات طويلة وبالقرب من البحر وهي بيئة تساعد على انتشار التآكل ، عليه يجب إنهاء هذا التوقف حتى لا تفقد المصفاة ، والمختصين في هذه الأمور يعلمون ذلك جيدا .

مضيفة بأنه حرصاً على وضع حلول لتشغيل المصفاة طلب “بن قدارة” من فريق قانوني ومالي وفني عرض البدائل المتاحة لإنهاء عملية إقفال المصفاة وتشغيلها ، وسيتم عرض البدائل المقترحة مـن الفريق على مجلس الإدارة لتقرير أكثرها جدوى ، وأنه لا مجال للمزايدة على وطنية مجلس الإدارة و أن الوطنية هي أفعال وليست أقوال .

والجدير بالذكر أن لجنة إدارة المؤسسة في اجتماعها مع لجنة إدارة شركة رأس لانوف قدمت لهم كل الدعم لتشغيل المصانع وتوفير ما يتطلبه ذلك من موارد ودعم فني ومالي.

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