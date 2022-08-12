بدء قبول ملفات الإقراض في اللجان المشكلة من البلديات، تعرف على المستندات المطلوبة

بدأت اللجان اللجنة الفرعية التابعة لعدد من البلديات في ليبيا بشأن تنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية للاسكان الشبابي والأسر المحتاجة ،بقبول الملفات من المواطنين والمواطنات، وذلك وفقاً للشروط الآتية.

احضار شهادة الوضع العائلي وصورة من الإثبات الشخصي وعلم وخبر بالإقامة وصورة من بطاقة الإعاقة للمستفيد أو تقرير طبي في حاله وجود مرضى في العائلات، بالإضافة لصورة شخصية وتعبئة النموذج رقم “2” المعد وفق قرار الجنة العليا والموجود في محال القرطاسية والمصورين.

وضرورة احضار شهادة مرتب لمن لديه عمل، أو رسالة من مكتب العمل والتأهيل بعدم العمل، حيث توضع جميع هذه المستندات في ملف معلق.